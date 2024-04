Staatsanwalt wirft Trump „Verschwörung“ vor

Trump noch in drei anderen Fällen strafrechtlich angeklagt

Ex-US-Präsident ist noch in drei anderen Fällen strafrechtlich angeklagt. In zwei dieser Fälle geht es um seine massiven Versuche, seine Wahlniederlage gegen den heutigen Präsidenten Joe Biden von 2020 nachträglich zu kippen, in einem weiteren Fall um seine Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in seine Privatresidenz im US-Staat Florida.