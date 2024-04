SPÖ-Schieder verplappert sich bei Koalitionsplan

Schieder wettert gegen Freiheitliche

Dass Schieder kein großer Freund der Freiheitlichen ist, untermauerte er in seiner Rede am Samstag. Die FPÖ würde mit einem Austritt aus der EU liebäugeln, so Schieder, für den das ein „absolutes Desaster“ wäre. Den Freiheitlichen, die er deshalb als „Anti-Heimatpartei“ bezeichnete, legte er etwa die „Zerschlagung der Staatssicherheitseinrichtung“ zur Last, russische Spione würden „über die FPÖ in unseren Institutionen sitzen“.