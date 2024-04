Wiener Festwochen: Steuergeld für Israel-Hasser

In Deutschland Einreiseverbot, in Wien „Ratsmitglied“

Im „Rat“ vertreten sind etwa der griechische Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis, von Deutschland wegen „antisemitscher und israelfeindlicher Propaganda“ zuletzt mit Einreiseverbot belegt, und die französische Schriftstellerin Annie Ernaux, die etwa für den Boykott israelischer Kultur eintritt und die Gruppe BDS unterstützt, die den Staat Israel wirtschaftlich isolieren und damit handlungsunfähig machen will. BDS wird vom österreichischen Nationalrat als antisemitische Organisation eingestuft.