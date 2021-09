Kaup-Hasler: „Kunst muss alles können dürfen!“

Mit der Wiener Kultur-Stadträtin Veronica Kaup-Hasler geht es diesmal - wie sollte es auch sonst sein - um Kultur. Aber was ist für sie eigentlich Kultur? Mit dieser schwierigen Frage konfrontiert sie Star-Filmer Rudi Dolezal gleich zu Beginn der Sendung und bekommt da natürlich auch eine umfassende Antwort: „Kultur ist ein Ort wo man Fragen stellt, wo man einander begegnet - unabhängig von Herkunft oder von der Geldbörse. All das macht Kultur aus und je mehr das spürbar wird, umso besser klappt das Zusammenleben auch.“ Außerdem bei „OHNE Maulkorb MIT Dolezal“: Was hat Kultur mit Ritualen zu tun? Warum ist die Stadträtin keine „klassische Politikerin“? Und was gilt heutzutage in der Kunst und auch in der Gesellschaft als „Maulkorb“?