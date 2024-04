Droht uns jetzt die Zombielachs-Apokalypse?

Hembre schildert, dass sein Unternehmen der rasant steigenden Nachfrage nach Lachs nachkommen wolle. Die Fische würden in einer abgedunkelten Halle ein Jahr lang auf das Meer vorbereitet, so der Geschäftsführer. Danach würden sie ins Meer gebracht und dort in Netzen gehalten. Viele Zombie-Lachse büxen jedoch aus. Und gefährden dadurch die „natürlichen“ Lachse in der Wildnis. Mittlerweile sollen übrigens bereits 70 Prozent des Speiselachses aus Zuchten stammen.