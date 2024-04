Diese Strafen drohen für Handel mit Haiprodukten

Mit dem Inkrafttreten einer Verordnung des Umweltministeriums sei das Aus „für fragwürdige Kosmetika, Potenzmittel, Haifischflossensuppe und Haisteaks“ hierzulande besiegelt. In der österreichischen Gastronomie sind Projektleiterin Gabriela Futterknecht nach beispielsweise die Schillerlocke und Haifischflossensuppe verbreitet. „Österreich rangiert beim Import von Haifleisch sogar an fünfter Stelle in Europa“, sagte die Artenschutzorganisation Sharkproject in einer Aussendung. Zudem würden in Kosmetika, Nahrungsergänzungs- und Potenzmitteln Haibestandteile entdeckt, „häufig ohne korrekte Kennzeichnung und Konsumenteninformation.“