Neue Sprengelgrenze soll Schulstandort retten

Ersten Beschluss gibt es bereits

Schon am Dienstag will man den Gemeinderat von Schiefling davon überzeugen, sich gemeinsam mit Velden für eine Änderung der Schulsprengelgrenze einzusetzen. Dann könnten nämlich auch Schüler aus der Gemeinde Schiefling, konkret aus den Ortschaften Raunach, Roda, Ottosch und St. Kathrein, die Schule in St. Egyden besuchen und für die notwendige Schülerzahl sorgen. Der Gemeinderat von Velden hat ja bereits einen diesbezüglichen Beschluss gefasst.