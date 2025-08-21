Wie Nachhaltigkeit in einem Spital umgesetzt wird

Recycling von Narkosegasen und Explantaten

Besonders ist auch das ressourcenschonende Arbeiten in den Operationssälen: Durch gezielte Optimierungen des Energieverbrauchs der Lüftung konnten Einsparungen erzielt werden, die dem Jahresstromverbrauch von circa 35 Einfamilienhäuser entsprechen. Weiters werden Narkosegase recyclet. Die Gase sind in etwa 300-mal klimaschädlicher als CO₂ und können teilweise über 100 Jahre in der Atmosphäre gespeichert werden. Diese werden im LKH Villach gefiltert, gesammelt und zur Wiederverwertung aufbereitet. Außerdem werden entfernte Explantate nach der Aufbereitung und mit der Zustimmung des Patienten bzw. der Patientin nach Möglichkeit recyclet und zum Beispiel in der Autoindustrie wiederverwendet.