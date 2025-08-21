Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Green Teams“

Wie Nachhaltigkeit in einem Spital umgesetzt wird

Kärnten
21.08.2025 16:00
Gesundheitslandesrätin Beate Prettner mit Personal des LKH Villach
Gesundheitslandesrätin Beate Prettner mit Personal des LKH Villach(Bild: Nina Loibnegger)

Der Gesundheitssektor ist ein oft übersehener Faktor in Sachen Umweltschädlichkeit. Der Krankenhaus-Verbund Kabeg präsentiert nachhaltige Strategien, um den Alltag im Krankenhaus umweltfreundlicher zu gestalten. 

0 Kommentare

Unser langfristiges Ziel ist es, Effizienz und Ökologie im medizinischen Bereich miteinander zu vereinen“, sagt Simon Wurzer, Abteilungsleiter für Pflege am LKH Villach und Mitglied des dortigen „Green Teams“. Diese Spezialgruppen entwickeln an allen Kabeg-Standorten praxisnahe Lösungen, die den Krankenhausalltag grüner gestalten und die Umwelt schonen sollen. Die daraus resultierenden Maßnahmen reichen von Stromeffizienz bis hin zur Abfallvermeidung und klimafreundlicher Ernährung. Diesbezüglich hat das LKH Villach zwei „fleischfreie“ Tage einführt, an denen Mitarbeitende sowie Patienten und Patientinnen mit pflanzenbasierten Mahlzeiten versorgt werden. „Dadurch spart das Krankenhaus sechs Tonnen Fleisch pro Jahr ein“, berichtet Wolfgang Deutz, Kaufmännischer Direktor des LKH Villach.

Recycling von Narkosegasen und Explantaten
Besonders ist auch das ressourcenschonende Arbeiten in den Operationssälen: Durch gezielte Optimierungen des Energieverbrauchs der Lüftung konnten Einsparungen erzielt werden, die dem Jahresstromverbrauch von circa 35 Einfamilienhäuser entsprechen. Weiters werden Narkosegase recyclet. Die Gase sind in etwa 300-mal klimaschädlicher als CO₂ und können teilweise über 100 Jahre in der Atmosphäre gespeichert werden. Diese werden im LKH Villach gefiltert, gesammelt und zur Wiederverwertung aufbereitet. Außerdem werden entfernte Explantate nach der Aufbereitung und mit der Zustimmung des Patienten bzw. der Patientin nach Möglichkeit recyclet und zum Beispiel in der Autoindustrie wiederverwendet.

Gesundheitslandesrätin Beate Prettner lobt die Vorbildwirkung des Landeskrankenhauses:

Zitat Icon

Die nachhaltigen Projekte des LKH Villach strahlen auf andere Krankenhäuser aus und bilden ein Umweltbewusstsein in der Gesundheitsbranche.

Beate Prettner

Porträt von Nina Loibnegger
Nina Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
214.159 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
208.899 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
148.577 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1518 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1293 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1059 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Kärnten
„Green Teams“
Wie Nachhaltigkeit in einem Spital umgesetzt wird
Trebesinger Speis
Bauern bilden einzigen Nahversorger in Gemeinde
„Neue Ära“
Multi-Gastronom übernimmt jetzt Villacher Brauhof
Krone Plus Logo
Ohne Überprüfung
„Problemfall“ schnappt sich Job bei Stadtwerken
Vorm Serie-A-Debüt
Klagenfurter hat keine Angst vor Italiens Meister
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf