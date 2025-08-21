Wie Nachhaltigkeit in einem Spital umgesetzt wird

Der Gesundheitssektor ist ein oft übersehener Faktor in Sachen Umweltschädlichkeit. Der Krankenhaus-Verbund Kabeg präsentiert nachhaltige Strategien, um den Alltag im Krankenhaus umweltfreundlicher zu gestalten.
Unser langfristiges Ziel ist es, Effizienz und Ökologie im medizinischen Bereich miteinander zu vereinen“, sagt Simon Wurzer, Abteilungsleiter für Pflege am LKH Villach und Mitglied des dortigen „Green Teams“. Diese Spezialgruppen entwickeln an allen Kabeg-Standorten praxisnahe Lösungen, die den Krankenhausalltag grüner gestalten und die Umwelt schonen sollen. Die daraus resultierenden Maßnahmen reichen von Stromeffizienz bis hin zur Abfallvermeidung und klimafreundlicher Ernährung. Diesbezüglich hat das LKH Villach zwei „fleischfreie“ Tage einführt, an denen Mitarbeitende sowie Patienten und Patientinnen mit pflanzenbasierten Mahlzeiten versorgt werden. „Dadurch spart das Krankenhaus sechs Tonnen Fleisch pro Jahr ein“, berichtet Wolfgang Deutz, Kaufmännischer Direktor des LKH Villach.
Recycling von Narkosegasen und Explantaten
Besonders ist auch das ressourcenschonende Arbeiten in den Operationssälen: Durch gezielte Optimierungen des Energieverbrauchs der Lüftung konnten Einsparungen erzielt werden, die dem Jahresstromverbrauch von circa 35 Einfamilienhäuser entsprechen. Weiters werden Narkosegase recyclet. Die Gase sind in etwa 300-mal klimaschädlicher als CO₂ und können teilweise über 100 Jahre in der Atmosphäre gespeichert werden. Diese werden im LKH Villach gefiltert, gesammelt und zur Wiederverwertung aufbereitet. Außerdem werden entfernte Explantate nach der Aufbereitung und mit der Zustimmung des Patienten bzw. der Patientin nach Möglichkeit recyclet und zum Beispiel in der Autoindustrie wiederverwendet.
Gesundheitslandesrätin Beate Prettner lobt die Vorbildwirkung des Landeskrankenhauses:
Die nachhaltigen Projekte des LKH Villach strahlen auf andere Krankenhäuser aus und bilden ein Umweltbewusstsein in der Gesundheitsbranche.
Beate Prettner
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.