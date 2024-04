Neue Atomverhandlungen mit dem Iran?

Offiziell gibt es bisher keine Bestätigung. Allerdings gab Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian am Samstag zu, dass während seines Aufenthalts in New York auch Gespräche über das Atomabkommen geführt worden seien. Er gab jedoch keine weiteren Details bekannt, auch nicht, ob die Gespräche mit Vertretern der USA geführt wurden oder nicht. Er sagte jedoch, dass der Iran an einer „diplomatischen Lösung“ der Konflikte in Nahost interessiert sei.