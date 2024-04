Nahost: Atempause oder Luft holen vor dem Sturm?

Die Welt hält nach wie vor den Atem an. Die Eskalationsspirale zwischen Israel und dem Iran wurde kurz vor einem Krieg zwischen beiden regionalen Großmächten gestoppt. Oder besser gesagt: Man hat auf Pause gedrückt. Die Rückkehr zum „Status quo ante“ – also zu den Beziehungen vor den Angriffen – ist nicht mehr möglich. Der Nahe Osten hat ein neues Kapitel aufgeschlagen. In dem sich Iran und Israel erstmals in ihrer Geschichte gegenseitig direkt angegriffen hatten.