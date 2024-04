Kein Geld! Bei Oberes Mölltal wird gratis gekickt

Die SPG Oberes Mölltal darf weiter vom Aufstieg träumen! Weil man sich im Hit der 2. Klasse A am Samstag gegen Berg mit 2:0 durchsetzte, liegt man auf Platz drei mit sieben Zählern Rückstand auf Leader Mölltal. „Wenn wir am Wochenende das Derby gegen sie gewinnen, dann könnte was gehen“, so Obmann Mario Rojacher.