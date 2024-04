Rauch lehnt Wohnsitz-Auflage für Sozialhilfe ab

„Eine de-facto-Residenzpflicht in der Sozialhilfe lehnen wir ab“, erklärte Rauch am Sonntag gegenüber der „Presse“. Für eine Wohnsitzauflage oder Residenzpflicht, die anerkannte Flüchtlinge über einen längeren Zeitraum im ersten Bundesland halten soll, in dem sie Asyl bekamen, sind unter anderem die NEOS, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und – entgegen Parteilinie – der Präsident des Gemeindebundes, Johannes Pressl (ÖVP).