Freiwillige Wehren top gerüstet für den Notfall

Was passiert, wenn im Lager eines Betriebes giftige Natronlauge austritt und ein Arbeiter schwer verletzt wird und bewusstlos zusammenbricht? Mit diesem Schreckensszenario befassten sich vor kurzem die Freiwilligen Feuerwehren des Bezirkes Oberpullendorf und die Einsatzkräfte des Arbeitersamariterbundes in Weppersdorf. Im Rahmen einer Übung des „Gefährlichen-Stoffe-Zuges“ wurde am Gelände der Firma „Wetwater“, die für die Aufbereitung von Wasser diverse chemische Stoffe in ihrem Lager aufbewahrt, der Ernstfall geprobt.