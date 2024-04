WhatsApp-Gruppe sorgt an Tirols Schulen für Wirbel

„Material, das nicht für Kinder bestimmt ist“

So weit kommt es zumindest im Gym (vorerst) zum Glück nicht. „Es stellte sich heraus, dass – bis auf einen Sticker – keine strafrechtlich relevanten Inhalte in der Gruppe vorhanden sind, jedoch Material, das definitiv nicht für Kinder bestimmt ist“, wurden die Eltern in einer Aussendung vom Direktor informiert. Von den rund 30 in dieser Schule betroffenen Jugendlichen musste aus diesem Grund auch kein Handy beschlagnahmt werden. „Die Kinder wurden von den Polizeibeamten aber für die Problematik sensibilisiert und ihnen wurden – sehr drastisch – die persönlichen und auch strafrechtlichen Konsequenten aufgezeigt“, heißt es von Seiten der Direktion.