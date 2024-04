Alkolenker ohne „Schein“ flüchtete nach Taxi-Crash

Nach einem flüchtigen Unfalllenker fahndete die Polizei in der Nacht auf Samstag in Hall in Tirol: Nachdem der Verdächtige (18) mit einem Pkw auf ein Taxi aufgefahren war, machten sich er und seine zwei Begleiter aus dem Staub. Dank einer Zeugin konnte das Trio gefasst werden. Der mutmaßliche Lenker war betrunken – und besitzt keinen Führerschein.