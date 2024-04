Kameramann in Wien mit Fäkalien-Sackerl beworfen

Auch krone.tv erst kürzlich betroffen

Punz selbst stand in Zeiten der Corona-Demos immer wieder wütenden Demonstranten gegenüber, die sie immer wieder an ihrer Arbeit hindern wollten. Im Oktober des Vorjahres traf es den ORF-Satiriker Peter Klien, der beim Versuch, FPÖ-Chef Herbert Kickl zu einem Statement zu bewegen, von einem Security-Mitarbeiter in den Schwitzkasten genommen wurde.