Spionage: Die Russland-Connection

So tönt es im Parlament und seitens aller anderen Parteien gegenüber dem Umfragen-Kaiser Herbert Kickl und seinen Freiheitlichen. Alle Spuren in der aktuellen Spionage-Affäre, in der damit zusammenhängenden Wirecard-Pleite und der Zerschlagung des BVT würden zur FPÖ und zu Kickl als Ex-Innenminister führen. Sie seien eine Gefahr für das Land und die Demokratie.