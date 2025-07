Beliebter Egelsee leidet unter Besucheransturm

Denn wegen der Beliebtheit des Sees, der sich in Spittal am Höhenrücken des Hochgosch befindet, leiden Flora und Fauna. „Hier sind leider regelrechte Trampelpfade auf den Moorflächen zu finden, was dem sensiblen Gebiet extrem schadet“, betont Spittals Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger. „Viele suchen das verborgene Naturjuwel, stampfen durch den Wald, der eigentlich geschützt werden sollte.“