Neo-Boss: „In Norwegen trainiert im Juli keiner!“

Österreichs Skiverband will langfristig zurück an die Weltcup-Spitze. Dabei soll der neue sportliche Leiter Christian Mitter eine große Rolle spielen. Noch bis heute ist der 45-Jährige mit der „WC 3“-Gruppe um Marco Schwarz, Manuel Feller und Stefan Brennsteiner im Hotel Werzers in Pörtschach am Wörthersee zu Gast. Für ihn eine Umstellung. „Als Trainer in Norwegen war’s im Sommer ruhiger – da trainiert im Juli noch keiner, das ist ein heiliger Monat“, grinst er. „Die Österreicher sind williger. Wir haben immer noch eine starke Mannschaft – das wird auch im Ausland so gesehen.“