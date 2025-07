Kara: „Diesen Treffer werde ich niemals vergessen“

Mit dem Treffer zum 3:0 gegen den LASK schoss Ercan Kara Rapid am 1. Juni im letzten Abdruck ins Glück und in die Qualifikation zur Conference League – exakt einen Monat später gaben die Grün-Weißen am Dienstag den Verbleib des Stürmers bis 2027 bekannt. „Es war speziell in der letzten Woche turbulent. Nun bin ich dankbar, dass jeder seinen Beitrag leistete und ich weiter in Hütteldorf spielen kann.“