Ukraine: Schwerer russischer Bomber abgeschossen

„Ein Tu-22M3-Flugzeug der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte ist bei der Rückkehr von einem Kampfeinsatz zu seinem Stützpunkt in der Region Stawropol abgestürzt. Die Piloten sind mit dem Schleudersitz ausgestiegen“, hieß es von russischer Seite. Das Flugzeug hätte keine Munition an Bord gehabt. Die Maschine war offenbar an den nächtlichen Angriffen auf die Ukraine beteiligt.