WAC-Ass steht bei diesen Klubs auf dem Zettel

Und auf „Skima“ Boakye (sechs Tore, sieben Assists!) wird man – aufgrund eines Muskelfasereinrisses im Adduktorenbereich – noch länger warten müssen. Wegen des Ghanaers war zuletzt – völlig vergebens! – eine ganze Galerie von Scouts angerückt – allen voran die heißesten Interessenten Lille und Auxerre (Fr), dazu Bologna, Torino (It), Espanyol (Sp), etc. In Absprache mit seinem Berater Marcel Veerman wird Skima erst einlaufen, wenn er wieder voll fit ist. Weder mit einer längerfristigen Verletzung, noch mit dürftigen Leistungen will man den zu erwartenden Millionentransfer im Sommer gefährden.