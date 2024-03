Vertragssituation unklar: Tauziehen um WAC-Juwel

Und daher verwundert es auch nicht, dass der Feldkirchner schon viele Klubs auf sich aufmerksam machte. So klopften laut „Krone“-Infos bereits Salzburg, LASK, Bochum, Darmstadt und sogar MLS-Klub Vancouver beim 21-Jährigen in der Wintertransferperiode an – teilweise schon mit konkreten Angeboten und Einladungen.