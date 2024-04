Lkw stürzte kopfüber in Fluss, Lenker hatte Glück

Fahrverhältnisse als mögliche Ursache

Der Lenker dürfte mit seinem Lkw am Donnerstag gegen 15 Uhr in Engerwitzdorf in einer leichten Kurve von der Straße abgekommen und dann in die Große Gusen gestürzt sein, wo der Lkw-Zug am Dach zum Liegen kam. Beim Unfall könnten die Fahrverhältnisse aufgrund eines Graupelschauers eine Rolle gespielt haben.