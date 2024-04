Bagger kämpfen in Kaprun gegen Stausee-Dreck

Idyllisch liegt der Klammsee am oberen Eingang zur Sigmund-Thun-Klamm in Kaprun. Das Naherholungsgebiet samt Naturlehrpfad rund um den Seen ist ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen und Einheimische. Aktuell ist ein Besuch des kleinen, künstlich aufgestauten Sees aber nicht empfehlenswert. Bagger und Lastwagen tummeln sich am Klammsee-Ufer.