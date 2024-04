Wiener Baustellensaison über das ganze Jahr hinweg

Die heikelsten Phasen im Straßenbau legt Wien immer noch in den Sommer, heuer etwa am äußeren Gürtel, auf der Wagramer Straße oder der Edelsinnbrücke: Im Sommer ist gut um ein Fünftel weniger Verkehr in der Stadt, Sperren tun da zumindest etwas weniger weh. Die Baustellensaison wird jedoch bewusst „auseinander gedehnt“, bestätigte Baustellenkoordinator Christian Zant bei der Präsentation der kommenden „Baustellen-Highlights“ (siehe Grafik unten) in der Stadt.