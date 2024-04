Soll der Mensch in die Umwelt eingreifen?

Werden wir in Zukunft auch in Europa zu solch drastischen Maßnahmen greifen müssen? Wie stehen Sie zu den futuristischen Technologien? Sollte der Mensch so massiv in die Umwelt eingreifen? Oder ist „Geoengineering“ im Vergleich zu dem unkontrollierten Co2-Ausstoß der Menschheit als vergleichsweise harmlos einzustufen? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten in den Kommentaren!