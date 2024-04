Ländle-Girls wollen auch heuer das Mösle rocken

Vorjahressiegerin fehlt, Top-Herren dabei

Die am 18. Mai, eine Woche früher als üblich, startet und auch in diesem Jahr – trotz des herausfordernden Terminkalenders - ausgezeichnet besetzt sein wird. So haben bei den Herren, mit den Kanadiern Pierce LePage und Damian Warner sowie Lindon Victor (Grenada), die Top-3 der WM 2023 bereits zugesagt. Bei den Damen konzentriert sich der im Vorjahr siegreiche Publikumsliebling Anna Hall (US) nach einer Verletzung ganz auf die Trials und die Olympischen Spiele in Paris, wird in Götzis deshalb fehlen. Dafür hat die Holländerin Anouk Vetter ihr Kommen zugesagt. „Im Starterfeld ist noch sehr viel Bewegung“, sagt Walter Weber, sportlicher Leiter in Götzis. „Nach dem Multistars-Meeting Ende April sollte die Situation aber etwas klarer werden.“