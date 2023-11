Mehrkämpferinnen von „Austro-Trials“ begeistert

Große Freude bei Lokalmatadorinnen

So wird sich am 18./19. Mai 2024 nicht nur dieabsolute Weltelite um Titelverteidigerin Anna Hall (US) in Götzis ein Stelldichein geben - Einladungen gehen auch an Ivona Dadic, Verena Mayr, Sarah Lagger, Sophie Kreiner und die Lokalmatadorinnen Chiara Schuler und Isabel Posch. „Das ist richtig cool und freut mich mega“, jubelt Posch, die 2023 im Mösle debütiert hatte. „Ich bin froh, dass sich die Verantwortlichen so entschieden haben“, sagt Schuler. „So kann ich den ganzen Fokus auf meine zwei wichtigsten Mehrkämpfelegen.“