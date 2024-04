Wow! Furioser KAC führt in Salzburg früh mit 2:0

Was für ein furioser Start der Rotjacken ins sechste Finalspiel in Salzburg! Von der ersten Sekunde an rollten die Angriffe Richtung Bullen-Tor – mit Erfolg! Denn schon nach 78 Sekunden verwertete Postma eine herrliche Kombination über Ganahl und Mursak zum 1:0 ins lange Eck. Und schon in Minute drei klingelte es wieder im Salzburger Tor: Hundertpfund bedient Fraser vorm Tor und der versenkt die Scheibej hoch. Die ganze Halle war unter Schock, man hörte nur noch die Klagenfurter Fans. Auch wenn Goalie Dahm in Minute fünf einen Traumsave gegen Murphy auspacken musste.