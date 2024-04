Streit um höhere Löhne: Nächster AUA-Streik droht

Die Leidtragenden sind jedenfalls die Fluggäste, denn die Fluglinie muss vermutlich wieder kurzfristig die betroffenen Passagiere umbuchen und versuchen, den Schaden für das Unternehmen zu minimieren. Aber auch intern wächst der Unmut gegenüber der Gewerkschaft vida und dem Bord-Betriebsrat zusehends. So plädierte fast ein Drittel der AUA-Bodenmitarbeiter zuletzt in einem Brief an den Bord-Betriebsrat um mehr Vernunft und ein Ende des Streits. Es stünden schließlich Tausende Jobs auf dem Spiel, wenn durch überzogene Gehaltsforderungen der Airline ein Absturz droht.