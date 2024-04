Weberbauer erlebte in Leoben alle Höhen und Tiefen

So wohl er sich auch in Leoben fühlt, so gern kommt der Rechtsverteidiger auch wieder nach Hause. „Ich fahre fast jedes oder jedes zweite Wochenende heim, wenn es sich ausgeht.“ Zuhause führt ihn der Weg oft auf den Fußballplatz seines Jugendklubs Kuchl: „Ich schaue ihnen sehr gern zu.“ Dass die Tennengauer in der Salzburger Liga als Aufsteiger schon so gut wie sicher sind, freut Weberbauer. „Ich würde es ihnen wünschen. Es ist eine geile, junge, hungrige Truppe.“