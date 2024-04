Zwei Malier wollen in große Fußstapfen treten

Insgesamt 13 Malier standen oder stehen in Salzburg bei Liefering oder den Bullen seit 2016 unter Vertrag. Viele davon legten eine große Karriere hin. Amadou Haidara kam 2016 in die Mozartstadt und spielt mitterweile in der deutschen Bundesliga bei RB Leipzig groß auf. Landsmann Mo Camara zählt bei Adi Hütters AS Monaco in der französischen Ligue 1 ebenso zu den Stammkräften.