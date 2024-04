Wenn die Traum-Geburt zum Geburtstrauma wird

Alles war perfekt: Sarah (Name von der Redaktion geändert) und ihr Partner erwarteten ihr Wunschkind, die Schwangerschaft verlief völlig problemlos. Eigentlich wollte die damals 34-Jährige ihr Baby zu Hause oder in einem Geburtshaus zur Welt bringen, ihr Partner überredete sie aber zu einer Geburt im Krankenhaus. Als die Wehen einsetzten, blieb das Paar so lange wie möglich zu Hause, irgendwann war es aber Zeit, ins Spital zu fahren.