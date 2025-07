Vor den Toren von Linz ist schon um 22 Uhr Schluss

„Wichtig ist die Disziplin der Gäste und der Wirte, dann klappt es so wie bei uns recht gut“, meint der Sankt Wolfganger Wirtschaftsbund-Obmann Arno Perfaller in Bezug auf die einheitliche Sperrstunde um 24 Uhr. In Gmunden wäre eigentlich um 23 Uhr Schluss. „Als Bürgermeister darf ich die Öffnungszeit um eine Stunde verlängern. Jeder darf ansuchen“, so Bürgermeister Stefan Krapf. Damit komme die Stadt nicht nur den Interessen von Gastro und Tourismus nach. „Auch viele Gmundner sind damit zufrieden. An lauen Sommernächten ist es sehr angenehm, wenn man länger draußen sitzen kann.“