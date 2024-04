Schule sperrt Toiletten während des Unterrichts zu

7000 Euro Schaden durch Vandalismus

Der Direktor des Gymnasiums Klusemannstraße, Klaus Tasch, will die Schilderungen so nicht stehen lassen. Zwar bestätigt er, dass die Toiletten versperrt werden – das habe aber einen Grund: „Die Aktion war notwendig, da einige wenige Schüler großen Schaden in den Toiletten angerichtet haben und es so verunmöglicht haben, dass die restlichen Schüler die Toiletten überhaupt benutzen konnten.“ Papierspender seien heruntergerissen worden, Toiletten waren unbenutzbar.