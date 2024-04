Iran informierte Verbündete 72 Stunden vor Angriff

Verbündete in der Region sollen im Vorfeld vor dem Angriff auf Israel gewarnt worden sein, das berichtet der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian am Sonntag. „Natürlich haben wir unseren Freunden in den Ländern der Region 72 Stunden vor der Operation mitgeteilt, dass die Antwort des Irans in Form einer legitimen Verteidigung definitiv und sicher ist“, erklärte Amirabdollahian laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna.