Ältestes siamesisches Zwillingspaar gestorben

Jeder Zwilling hatte eigenes Zimmer

„Als wir geboren wurden, dachten die Ärzte nicht, dass wir 30 werden würden, aber wir haben ihnen das Gegenteil bewiesen“, erklärte Lori gegenüber „The Sun“ im Jahr 2011. Sie lebten in einer Zweizimmerwohnung, in der jeder einen Raum für sich hatte. Eine Nacht wurde in Loris, und die andere Nacht in George Zimmer geschlafen.