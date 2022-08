Siamesische Zwillinge auch mit VR-Hilfe getrennt

Vermutlich weitere Eingriffe notwendig

Nach den erfolgreichen Operationen veröffentliche Fotos und Videos zeigen die Geschwister in einem Krankenbett, wie sie sich an den Händen halten. Die Buben erholen sich nach wie vor von den Eingriffen, außerdem könnten künftig zusätzliche Operationen nötig sein. So hat Bernardo motorische Defizite an der rechten Körperhälfte. „Es wird Zeit brauchen, bis sie da sind, wo wir sie haben wollen“, sagte Chirurg Mufarrej. „Aber ich glaube an sie.“