„Schön genug“ für die große Chance

„Die große Chance“ will Sängerin Donna Engel ergreifen, ist daher zum Casting für diese ORF-Fernsehshow gegangen und hat am Freitag in der Sendung mit „Schön genug“ von Lina Maly überzeugt: Die 26-jährige Althofenerin kommt ins Semifinale; diese Shows sind ab 26. April auf ORF1 zu sehen.