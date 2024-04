Kreml holt Friedensabkommen aus der Schublade

Selenskyj verlangt Rückzug russischer Truppen

Die von Moskau bisher offiziell geäußerten Forderungen umfassen neben den Gebietsansprüchen auch den Verzicht auf eine schlagkräftige Armee und eine nicht näher definierte „Denazifizierung“ der Ukraine. Am ehesten ist darunter die Einsetzung einer moskaufreundlichen Regierung in Kiew zu verstehen. All dies wird in der Ukraine als Aufforderung zur Kapitulation verstanden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verlangte seinerseits den Rückzug russischer Truppen von ukrainischem Hoheitsgebiet.