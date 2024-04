Harvard-Professor: „Wie naiv wir doch waren!“

Schwieriger Zugang zu Quellen

Für Historiker sei es schwierig, so Plokhy dazu, wie sehr der Krieg den Zugang zu Quellen und Archiven verändert habe. Es gebe natürlich Zerstörungen von Aufzeichnungen, einiges sei auch beim Rückzug von den Ukrainern vernichtet worden. Früher konnten seine Studenten jedenfalls sowohl in Russland als auch in der Ukraine arbeiten, immerhin habe es in der Ukraine das größte öffentlich zugängliche Ex-KGB-Archiv gegeben. Nun seien die Studenten in Moldawien, Polen, dem Baltikum tätig. „Aber das ist trotz des Krieges eine glückliche Fügung: Die Studenten bekommen sehr unterschiedliche und neue Zugänge und spezielle Perspektiven. Auch machen die Sozialen Medien ganz neue Möglichkeiten auf. Es geht wirklich darum, einen Nachteil in einen größtmöglichen Vorteil zu verwandeln.“ Dies wurde von Barbara Stelzl-Marx, Leiterin des Instituts für europäische Zeitgeschichte an der Karl-Franzens-Universität Graz und Leiterin des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung, bestätigt: Es gebe leider derzeit wenige Zugänge zu Russland und der Ukraine, also baue man etwa die Kooperation mit Georgien aus, so die Universitätsprofessorin.