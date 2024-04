Neues MCI-Angebot sichert den Campus in Lienz

Nach Einführung in Lienz folgt Vertiefung in Innsbruck

Der Plan sieht dann vor, dass Studierende zwei Grundlagensemester am Campus Lienz absolvieren. Danach geht es für zwei Semester zur Vertiefung nach Innsbruck. Ab dem fünften Semester können Studierende ihr Studium (inklusive der Bachelorarbeit) in der Heimat abschließen.