Asia-Hornisse: Kampf gegen Ausbreitung beginnt

Das bienenschädliche Raubinsekt versetzt vor allem die heimischen Obst- und Weinbauer in große Sorge. Im Jahr 2004 wurde die Hornissenart Vespa velutina versehentlich aus Zentral- und Ostasien nach Frankreich eingeschleppt. Dort hat sie in vielen Regionen große Schäden an Bienenvölkern verursacht, warnte Biene Österreich am Freitag per Aussendung. Seitdem verbreiten sich die Tiere europaweit und nun möglicherweise auch in Österreich.