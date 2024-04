Schellhorn brachte Kult-Koch-Clips zu Buchform

Sepp Schellhorn gibt es jetzt zu Essen. Der Gastronom und Neos-Politiker präsentierte gestern, Dienstag, am Abend in seinem Salzburger Lokal M32 ein neues Kochbuch. Zugegeben, es ist nicht sein erstes, aber es ist sein bisher persönlichstes Kochbuch. Die 90 Rezepte sind quasi Sepp Schellhorn in Reinkultur.