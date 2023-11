Schellhorn übergibt Gasthaus an Radio-Moderatoren

Für den kronehit Kindertraum stellt der bekannte Szene-Gastronom Sepp Schellhorn Österreichs größtem Privat-Radiosender vom 4. bis zum 8. Dezember seinen ‚Bierführer‘ in Goldegg zur Verfügung. Dass die beliebten kronehit „mach mich munter morgen“ Moderatoren Talent fürs Radio haben, stellen sie täglich unter Beweis. Für den kronehit Kindertraum schlüpfen Meinrad Knapp, Marlen Birner und Captain Luke aber in ganz andere Rollen - all das für den guten Zweck! Der Reinerlös des kronehit Gasthaus Take Overs kommt nämlich dem langjährigen Radio-Partner, Stiftung Kindertraum, zugute.