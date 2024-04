Fatima Hellberg wird neue Mumok-Direktorin

Fatima Hellberg studierte Visuelle Kulturen und Kunstgeschichte an der Universität Oxford sowie Curating Contemporary Art am Royal College of Art in London. Sie hat Ausstellungen und Projekte u.a. in der Tate Modern in London, dem CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco, in der Malmö Konsthall und dem Museion in Bozen kuratiert.

Laut Unterlagen des Ministeriums war sie „in London als Kuratorin bei Cubitt sowie bei Electra tätig, einer Organisation für zeitgenössische Kunst mit langjährigem Engagement im Bereich Gender und Feminismus“.

2015-19 war sie Künstlerische Leiterin im Künstlerhaus Stuttgart.

Seit 2019 ist sie Direktorin des Bonner Kunstvereins.

„Zu Hellbergs bevorstehenden Projekten gehören Ausstellungen im Camden Art Centre, London, und im Haus Mödrath – Räume für Kunst, Kerpen“, hieß es.