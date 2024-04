EU-Asylpakt „setzt zu spät, nicht bei Ursachen an“

Am Mittwoch wurde eine Reform des EU-Asylsystems beschlossen, die unter anderem leichtere Abschiebungen vorsieht. Das sei weder ein „großer Durchbruch“ noch „zukunftsweisend“, sagte Migrationsforscherin Judith Kohlenberger jetzt im „ZiB 2“-Interview. Der Pakt setze erst an, wenn Menschen bereits an den Grenzen stünden.