Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„War nie schmerzfrei“

Wieder die Ferse! Ofner muss seine Saison beenden

Tennis
20.10.2025 12:55
Sebastian Ofner muss seine Saison beenden.
Sebastian Ofner muss seine Saison beenden.(Bild: AFP/MATTHEW STOCKMAN)

Es war nach der Absage für Wien zu befürchten, jetzt ist es offiziell: Sebastian Ofner beendet seine Saison. Österreichs Tennisprofi erklärte, dass die linke Ferse ihm seit Wochen wieder heftige Schmerzen bereite. „Sogar wenn ich in der Wohnung gehe, tut es mir weh“, meint der Steirer.

0 Kommentare

Bravourös hatte er sich heuer nach den Fersenoperationen zurückgekämpft, etwa mit der dritten Runde in Wimbledon. Doch jetzt eröffnete Ofner: „Ich hatte das ganze Jahr Probleme, habe nie schmerzfrei gespielt.“ 

In den letzten Monaten wurde es jedoch zu viel. Schon in Nordamerika war es schwer auszuhalten gewesen, in Schanghai und Stockholm gar nicht mehr. „Mein Körper hat mir gezeigt, dass es nicht mehr geht“, erzählte Ofner, der an einem Knochenmarksödem in der Ferse mit intensiver Beinhautreizung laboriert. 

Ofi hat es schwer.
Ofi hat es schwer.(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)

Mögliche MRT-Therapie
Er muss jetzt zumindest eineinhalb Monate pausieren. Falls es am Knochenmarksödem liegt, will er es auch mit einer MRT-Therapie versuchen. „Damit wurden schon gute Ergebnisse erzielt“, weiß Ofner, der hofft, zu Beginn nächster Saison wieder angreifen zu können.

Porträt von Gernot Bachler
Gernot Bachler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
93.077 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
85.688 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
79.411 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf