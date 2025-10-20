Capitals trennen sich von Trainer Gerry Fleming!

„Wir sind mit dem Versprechen angetreten, die Caps jedes Jahr stetig wieder ein Stück weiter nach oben bringen zu wollen und sind uns sicher, dass wir mit dem heurigen Kader im Vergleich zum Vorjahr einen weiteren Schritt nach vorne machen können und werden“, sagte Caps-Präsident Martin Reiss. Vergangene Saison erreichten die Wiener über den zehnten Tabellenrang die Pre-Playoffs, wo gegen Fehervar das Aus folgte.